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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3234323532363237>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55

  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.


"Пацан сказал - пацан сделал..." В данном случае речь идет, по видимому, о двух разных пацанах. :(
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55

  mustbe написав:Скоро РД, нужно гасить кредитку.
Если сэпнуть на неё - пройдёт платеж ? СМС о зачислении будет ?
В реквизитах меняется только номер счёта с 2625 на 2620 ?

Сэп пройдет, поменяли номера счетов
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброе утро.
Сейчас банкоматы работают на выдачу? Интересует в частности в Харькове на Армянском переулке.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:09

То есть нужно просто в старых реквизитах заменить 2625* на 2620* ?
Смс будет ?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:09

  Алексей77 написав:Доброе утро.
Сейчас банкоматы работают на выдачу? Интересует в частности в Харькове на Армянском переулке.

Да, но не по своим картам, а чужим
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:10

  mustbe написав:То есть нужно просто в старых реквизитах заменить 2625* на 2620* ?
Смс будет ?

☆ разве идентичны?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:12

Не, звёздочки конечно разные, на то они и звёздочки
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:15

  BBC написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро.
Сейчас банкоматы работают на выдачу? Интересует в частности в Харькове на Армянском переулке.

Да, но не по своим картам, а чужим

И каким образом снять с депозитки и БВК?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:21

  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме.
К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.

Так успешно перешел, что сегодня 5/11/2018 я не могу в ИБ провести ни одной операции ? И эта срань ПО ОБЕЩАНИЯМ МОЖЕТ продлится до 11/11/2018, а МОЖЕТ И ДОЛЬШЕ !!!! А как же ваше оф. релиз, где было прописано 25-26 октября и точка. ??? Вы не держите слово, сегодня вы обманули со сроками, чего от вас ждать завтра ? Выводы каждый делает сам....

можете не извиняться, сожалеть, выражать озабоченность.... , кому нужны пустые слова.
Востаннє редагувалось lwa в Пон 05 лис, 2018 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:25

  mustbe написав:То есть нужно просто в старых реквизитах заменить 2625* на 2620* ?
Смс будет ?

Нет не просто - все счета поменяли
  Asdушный написав:
  Stringer написав:номера счетов по кредиткам не поменялись? где узнать актуальный номер счета?
Поменялись. Если знаете номер договора (есть в выписке), то забив его сюда https://partners.easypay.ua/bank/forwar ... t-contract , можно увидеть новый номер счета.
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