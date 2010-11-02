Support BForward написав:Друзья, добрый день. Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме. К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
"Пацан сказал - пацан сделал..." В данном случае речь идет, по видимому, о двух разных пацанах.
Support BForward написав:Друзья, добрый день. Банк успешно перешел на новый процессинг обработки карточних операций несколько дней назад - карты доступны для операций в полном объеме. К сожалению, у нас возник вопрос по старту Интернет-банка. В настоящее время небольшая задержка существует на стороне разработчика, коллеги делают все возможное, чтобы 02.11.18 интернет банк заработал, но предупредили, что возможен вариант, когда он заработает в полном объеме с 05.11.18. По мобильному приложению аналогичная ситуация, они будут запущено одновременно. Приносим извинения за неудобства.
Так успешно перешел, что сегодня 5/11/2018 я не могу в ИБ провести ни одной операции ? И эта срань ПО ОБЕЩАНИЯМ МОЖЕТ продлится до 11/11/2018, а МОЖЕТ И ДОЛЬШЕ !!!! А как же ваше оф. релиз, где было прописано 25-26 октября и точка. ??? Вы не держите слово, сегодня вы обманули со сроками, чего от вас ждать завтра ? Выводы каждый делает сам....