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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3234323532363237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:30

Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?
mustbe
 
Повідомлень: 805
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:02

Банк успешно перешел на новый процессинг

Это надо в Юмор записать, однозначно.

ИБ не работает.
До горячки не дозвониться.
Скайп - номер занят.
Робот даже баланс по карте сказать не может.
Заказал обратный звонок - никто звонить не спешит.
Написал офпреду в мыло и личку - пока пусто.

Неохота телегу ставить. В телегу то они хоть отвечают ?

Простой вопрос: как узнать баланс по карте ?
Неужели это так трудно для банка, который успешно! перешел на новый процессинг ?
mustbe
 
Повідомлень: 805
З нами з: 27.12.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3234323532363237
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