Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 10:30
Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:02
Это надо в Юмор записать, однозначно.
ИБ не работает.
До горячки не дозвониться.
Скайп - номер занят.
Робот даже баланс по карте сказать не может.
Заказал обратный звонок - никто звонить не спешит.
Написал офпреду в мыло и личку - пока пусто.
Неохота телегу ставить. В телегу то они хоть отвечают ?
Простой вопрос: как узнать баланс по карте ?
Неужели это так трудно для банка, который успешно! перешел на новый процессинг ?
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