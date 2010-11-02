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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3235323632373238>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:30

Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:02

Банк успешно перешел на новый процессинг

Это надо в Юмор записать, однозначно.

ИБ не работает.
До горячки не дозвониться.
Скайп - номер занят.
Робот даже баланс по карте сказать не может.
Заказал обратный звонок - никто звонить не спешит.
Написал офпреду в мыло и личку - пока пусто.

Неохота телегу ставить. В телегу то они хоть отвечают ?

Простой вопрос: как узнать баланс по карте ?
Неужели это так трудно для банка, который успешно! перешел на новый процессинг ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Неохота телегу ставить.
  mustbe написав:Простой вопрос: как узнать баланс по карте ?

Ответ: поставить телегу (полезная программа!) - там есть бот.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:08

Vorlon

а крім бота там є жива підтримка?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:24

Новая дата :)
Шановні клієнти!

Повідомляємо, що Інтернет-банк Forward Online розпочне роботу в повному обсязі 08.11.18 р.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що змінена процедура реєстрації в Інтернет-банк. Для вашої зручності покрокова інструкції для реєстрації тут: Інструкція.

Приносимо вибачення за незручності.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:39

Поставил телегу.
Бот показывает поле "Орієнтовна сума боргу", которое гривен на 300 больше, чем я думал.
Можно ему верить ? Или гасить мою сумму ?

И как гасить то ?
Отправил тестовый сэп часа полтора назад, пока ничего нет.
Сумма - немаленькая, неохота чтобы она в пустоту улетела
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Сумма - немаленькая


якщо >150K готуйте документи, фінмон на страже :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

СЕПы заходят без проблем (депозитка). Смс не приходят, в телеге все отражается верно. Об изменении счетов 2625->2620 приходила смс с новым счетом
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то уже снимал деньги с депозитки в банкомате не форвардбанка? Банковская комиссия возвращается?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:09

  mustbe написав:Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?

Верно - если счёт правильный, то все доходит, смски не приходят
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