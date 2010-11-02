Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:30
Блин, поставлю вопрос иначе.
У меня есть старые реквизиты, по которым я платил раньше.
Есть смс с новым номером счёта.
Меняем в реквизитах старый номер счёта на новый, и сэпаем по этим реквизитам, верно ?
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:02
Это надо в Юмор записать, однозначно.
ИБ не работает.
До горячки не дозвониться.
Скайп - номер занят.
Робот даже баланс по карте сказать не может.
Заказал обратный звонок - никто звонить не спешит.
Написал офпреду в мыло и личку - пока пусто.
Неохота телегу ставить. В телегу то они хоть отвечают ?
Простой вопрос: как узнать баланс по карте ?
Неужели это так трудно для банка, который успешно! перешел на новый процессинг ?
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:08
Vorlon
а крім бота там є жива підтримка?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:24
Новая дата
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:39
Поставил телегу.
Бот показывает поле "Орієнтовна сума боргу", которое гривен на 300 больше, чем я думал.
Можно ему верить ? Или гасить мою сумму ?
И как гасить то ?
Отправил тестовый сэп часа полтора назад, пока ничего нет.
Сумма - немаленькая, неохота чтобы она в пустоту улетела
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
СЕПы заходят без проблем (депозитка). Смс не приходят, в телеге все отражается верно. Об изменении счетов 2625->2620 приходила смс с новым счетом
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто-то уже снимал деньги с депозитки в банкомате не форвардбанка? Банковская комиссия возвращается?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:09
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