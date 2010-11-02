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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3236323732383239>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:09

  Boundless написав:Кто-то уже снимал деньги с депозитки в банкомате не форвардбанка? Банковская комиссия возвращается?

Она и не уходит никуда. Лочится. Даже по зарплатным картам.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11

  mustbe написав:Поставил телегу.
Бот показывает поле "Орієнтовна сума боргу", которое гривен на 300 больше, чем я думал.
Можно ему верить ? Или гасить мою сумму ?

И как гасить то ?
Отправил тестовый сэп часа полтора назад, пока ничего нет.
Сумма - немаленькая, неохота чтобы она в пустоту улетела

Сумма долга от балды - я в пятницу все загасил, бот показывает верный баланс, с отфонарной суммой долга
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11

Ось вона, нова красотіща :)

http://www.forward-bank.com/remote/iban ... str-FB.pdf

Зображення
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19

А сколько примерно уходит времени на зачисление сэпа ?

У меня РД - 6-е. Завтра.
Похоже, эта зараза уже посчитала, что я вылетел из грейса.
Теплилась слабая надежда, что сегодня заработает ИБ.

Хотя - их тоже можно понять.
Зачем напрягаться и пытаться выполнить свои же обещания, соблюсти хоть какие-то сроки,
если можно просто расслабиться и неторопливо наблюдать как бедолаги-горемыки вылетают из грейса ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:23

И в пароле нужен спецсимвол. Обязательно, видимо ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:29

Вот зачем требовать в пароле нового ИБ спецсимвол? Кто автор этого бреда то?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:29

Интересно, все старые шаблоны и платежи видимо будут похерены, никакой платежной истории из старого ИБ, в новом ИБ не будет?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:40

  kostya77 написав:Интересно, все старые шаблоны и платежи видимо будут похерены, никакой платежной истории из старого ИБ, в новом ИБ не будет?

Мусять бути. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

У всех дает зарегиться ? Бортует на страницу с дисклеймером о переходе на новый процессинг .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:01

Batarejkin

Рано ще, вам СМС прийшло?
ждем-с до 1й звездочкі
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greenozon
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