Она и не уходит никуда. Лочится. Даже по зарплатным картам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:09
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11
Сумма долга от балды - я в пятницу все загасил, бот показывает верный баланс, с отфонарной суммой долга
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:11
Ось вона, нова красотіща
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:19
А сколько примерно уходит времени на зачисление сэпа ?
У меня РД - 6-е. Завтра.
Похоже, эта зараза уже посчитала, что я вылетел из грейса.
Теплилась слабая надежда, что сегодня заработает ИБ.
Хотя - их тоже можно понять.
Зачем напрягаться и пытаться выполнить свои же обещания, соблюсти хоть какие-то сроки,
если можно просто расслабиться и неторопливо наблюдать как бедолаги-горемыки вылетают из грейса ?
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:29
Вот зачем требовать в пароле нового ИБ спецсимвол? Кто автор этого бреда то?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:29
Интересно, все старые шаблоны и платежи видимо будут похерены, никакой платежной истории из старого ИБ, в новом ИБ не будет?
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:40
Мусять бути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
У всех дает зарегиться ? Бортует на страницу с дисклеймером о переходе на новый процессинг .
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:01
Batarejkin
Рано ще, вам СМС прийшло?
ждем-с до 1й звездочкі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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