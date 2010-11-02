Куда зарегиться? Первые признаки жизни ИБ оптимистично обещают на 08.10. До этого времени любуемся заставкой о переходе на новый процессинг.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:01
Куда зарегиться? Первые признаки жизни ИБ оптимистично обещают на 08.10. До этого времени любуемся заставкой о переходе на новый процессинг.
panatar.com
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:01
Так після Дмитра тільки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:03
Ну дик світова спільнота таки сподвигла перенести 11.11 -> 8.11
зараз ще трішки пониємо усі разом і завтра запрацює!
+50грн !
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Додано: Пон 05 лис, 2018 13:21
unlock
Понятно . А то выложили пдфку с линками - тыц , а там красота с переходом . Ок , буду ждать перехода))
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:04
Начинают утомлять ...
В субботу 03.11.2018 снял с Депозитки в банкомате Привата 200 грн. Пришла СМС, из которой было видно, что дополнительно взяли комиссию в 15 грн. В тот же день написал в поддержку.
Сейчас смотрю в Телеграмме - остаток уменьшился еще на 200 грн. В короткой выписке других операций, кроме субботней, нет. Так отреагировали на письмо о комиссии в 15 грн. - сняли (без прихода СМС) еще 200 грн.?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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