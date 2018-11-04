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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3236323732383239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:01

  Batarejkin написав:У всех дает зарегиться ? Бортует на страницу с дисклеймером о переходе на новый процессинг .

Куда зарегиться? Первые признаки жизни ИБ оптимистично обещают на 08.11. До этого времени любуемся заставкой о переходе на новый процессинг.
Востаннє редагувалось unlock в Пон 05 лис, 2018 14:07, всього редагувалось 1 раз.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:01

  Batarejkin написав:У всех дает зарегиться ? Бортует на страницу с дисклеймером о переходе на новый процессинг .

Так після Дмитра тільки.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:03

Ну дик світова спільнота таки сподвигла перенести 11.11 -> 8.11

зараз ще трішки пониємо усі разом і завтра запрацює!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:21

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Понятно . А то выложили пдфку с линками - тыц , а там красота с переходом . Ок , буду ждать перехода))
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:04

Начинают утомлять ...

  Boundless написав:Кто-то уже снимал деньги с депозитки в банкомате не форвардбанка? Банковская комиссия возвращается?
В субботу 03.11.2018 снял с Депозитки в банкомате Привата 200 грн. Пришла СМС, из которой было видно, что дополнительно взяли комиссию в 15 грн. В тот же день написал в поддержку.

Сейчас смотрю в Телеграмме - остаток уменьшился еще на 200 грн. В короткой выписке других операций, кроме субботней, нет. Так отреагировали на письмо о комиссии в 15 грн. - сняли (без прихода СМС) еще 200 грн.?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  octopus написав:В субботу 03.11.2018 снял с Депозитки в банкомате Привата 200 грн. Пришла СМС, из которой было видно, что дополнительно взяли комиссию в 15 грн. В тот же день написал в поддержку.

Сейчас смотрю в Телеграмме - остаток уменьшился еще на 200 грн. В короткой выписке других операций, кроме субботней, нет. Так отреагировали на письмо о комиссии в 15 грн. - сняли (без прихода СМС) еще 200 грн.?

Александр, добрый день. Коллеги, выяснят ситуацию и проинформируют Вас по балансу.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Телефонували з Форварда. Пропонували отримати сосну від них = "Взяти кредит готівкою від 30К."
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:22

ШУРА ПИЛИТЕ ГИРИ - ОНИ ЗОЛОТЫЕ

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приплыли?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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