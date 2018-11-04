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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:15
Барсик 22 написав:
А что у них будет новый ИБ?
Після Дмитра...обіцяють.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:21
хуторянка написав:
:mrgreen:
приплыли?
в ВТБ - да,
а тут еще не понятно
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:37
J написав: хуторянка написав:
:mrgreen:
приплыли?
в ВТБ - да,
а тут еще не понятно
Тут планів громадьйо...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58
Support BForward написав: octopus написав:
В субботу 03.11.2018 снял с Депозитки в банкомате Привата 200 грн. Пришла СМС, из которой было видно, что дополнительно взяли комиссию в 15 грн. В тот же день написал в поддержку.
Сейчас смотрю в Телеграмме - остаток уменьшился еще на 200 грн. В короткой выписке других операций, кроме субботней, нет. Так отреагировали на письмо о комиссии в 15 грн. - сняли (без прихода СМС) еще 200 грн.?
Александр, добрый день. Коллеги, выяснят ситуацию и проинформируют Вас по балансу.
Спасибо, только что проверил в Телеграмме: возвратили и 200 грн., и 15 грн. комиссии.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58
Враховуючи літній напряг із докапіталізацією...
ще все попереду
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