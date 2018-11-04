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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3237323832393240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:15

  Барсик 22 написав:А что у них будет новый ИБ? :shock:

Після Дмитра...обіцяють.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:21

  хуторянка написав::mrgreen:
приплыли?

в ВТБ - да,
а тут еще не понятно :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:37

  J написав:
  хуторянка написав::mrgreen:
приплыли?

в ВТБ - да,
а тут еще не понятно :mrgreen:

Тут планів громадьйо...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26048
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58

  Support BForward написав:
  octopus написав:В субботу 03.11.2018 снял с Депозитки в банкомате Привата 200 грн. Пришла СМС, из которой было видно, что дополнительно взяли комиссию в 15 грн. В тот же день написал в поддержку.

Сейчас смотрю в Телеграмме - остаток уменьшился еще на 200 грн. В короткой выписке других операций, кроме субботней, нет. Так отреагировали на письмо о комиссии в 15 грн. - сняли (без прихода СМС) еще 200 грн.?

Александр, добрый день. Коллеги, выяснят ситуацию и проинформируют Вас по балансу.


Спасибо, только что проверил в Телеграмме: возвратили и 200 грн., и 15 грн. комиссии. :P
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Враховуючи літній напряг із докапіталізацією...
ще все попереду
+50грн !
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greenozon
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