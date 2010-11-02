Після Дмитра...обіцяють.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:15
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:37
Тут планів громадьйо...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58
Спасибо, только что проверил в Телеграмме: возвратили и 200 грн., и 15 грн. комиссии.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:58
Враховуючи літній напряг із докапіталізацією...
ще все попереду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:56
В свете того, что пришлось резко соскакивать со скарбнычки от vtb, рассматриваю альтернативу в виде Депозиточки.
Уважаемые юзальщики Форварда, обьясните пожалуйста человеческим языком:
1) какие у неё подводные камни?
2) есть процент за заход денег по СЭПу и как ее лучше пополнять без комиссий?
3) есть ограничения на стягивания с неё на карты Мони , Альфы или Привата.
4) по снятию вроде разобрался -до 50000 в месяц без комиссий.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:05
заход по сэпу без комиссии, п2п переводы ограничены 1000 в месяц, когда работал иб - внешний сэп без проблем
Зараз переглядають цей форум: asp, kostya77, liliya_logical, ramaz, Surz, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|