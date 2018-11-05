Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
octopus написав:В субботу 03.11.2018 снял с Депозитки в банкомате Привата 200 грн. Пришла СМС, из которой было видно, что дополнительно взяли комиссию в 15 грн. В тот же день написал в поддержку.
Сейчас смотрю в Телеграмме - остаток уменьшился еще на 200 грн. В короткой выписке других операций, кроме субботней, нет. Так отреагировали на письмо о комиссии в 15 грн. - сняли (без прихода СМС) еще 200 грн.?
Александр, добрый день. Коллеги, выяснят ситуацию и проинформируют Вас по балансу.
Спасибо, только что проверил в Телеграмме: возвратили и 200 грн., и 15 грн. комиссии.
В свете того, что пришлось резко соскакивать со скарбнычки от vtb, рассматриваю альтернативу в виде Депозиточки. Уважаемые юзальщики Форварда, обьясните пожалуйста человеческим языком: 1) какие у неё подводные камни? 2) есть процент за заход денег по СЭПу и как ее лучше пополнять без комиссий? 3) есть ограничения на стягивания с неё на карты Мони , Альфы или Привата. 4) по снятию вроде разобрался -до 50000 в месяц без комиссий.
Alessandr1974 написав:В свете того, что пришлось резко соскакивать со скарбнычки от vtb, рассматриваю альтернативу в виде Депозиточки. Уважаемые юзальщики Форварда, обьясните пожалуйста человеческим языком: 1) какие у неё подводные камни? 2) есть процент за заход денег по СЭПу и как ее лучше пополнять без комиссий? 3) есть ограничения на стягивания с неё на карты Мони , Альфы или Привата. 4) по снятию вроде разобрался -до 50000 в месяц без комиссий.
заход по сэпу без комиссии, п2п переводы ограничены 1000 в месяц, когда работал иб - внешний сэп без проблем
Alessandr1974 написав:В свете того, что пришлось резко соскакивать со скарбнычки от vtb, рассматриваю альтернативу в виде Депозиточки. Уважаемые юзальщики Форварда, обьясните пожалуйста человеческим языком: 1) какие у неё подводные камни? 2) есть процент за заход денег по СЭПу и как ее лучше пополнять без комиссий? 3) есть ограничения на стягивания с неё на карты Мони , Альфы или Привата. 4) по снятию вроде разобрался -до 50000 в месяц без комиссий.
заход по сэпу без комиссии, п2п переводы ограничены 1000 в месяц, когда работал иб - внешний сэп без проблем
Alessandr1974 написав:В свете того, что пришлось резко соскакивать со скарбнычки от vtb, рассматриваю альтернативу в виде Депозиточки. Уважаемые юзальщики Форварда, обьясните пожалуйста человеческим языком: 1) какие у неё подводные камни? 2) есть процент за заход денег по СЭПу и как ее лучше пополнять без комиссий? 3) есть ограничения на стягивания с неё на карты Мони , Альфы или Привата. 4) по снятию вроде разобрался -до 50000 в месяц без комиссий.
заход по сэпу без комиссии, п2п переводы ограничены 1000 в месяц, когда работал иб - внешний сэп без проблем
р2р 1000 в день же был
Был, потом увеличили до 5 тыс. в день, сейчас лимитов нет, наверное до открытия нового ИБ. Откроют ИБ можно будет выводить через СЭП, лично я за раз 50 тыс. отправлял, проблем не было.