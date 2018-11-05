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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3238323932403241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:45

А по СЭП бесплатно можно выводить? Есть ограничения в день, месяц?
Alessandr1974
 
Повідомлень: 193
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48

Alessandr1974, немає...тільки фінмон прожене.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:04

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:новомодного ІБ
якого чекати ще рівно тиждень

Да Вы оптимист! :D
Думаю, лишь к декабрю управятся. Не зря же они столько сосен накупили для вкладчиков :wink:

Столько то скільки?

Ну написано же, что "Сосна кожному!" - это значит всем клиентам банка :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3465
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:06

Да, "Сосна кожному!" - это тонко
mustbe
 
Повідомлень: 812
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Подякував: 41 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

А в новому іб треба заново регитись чи логін/пороль лишать?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 7972
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

почините уже банкомат на прием денег на васильковской, или скажите чтобы касса работала до вечера... банку что деньги не нужны?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Diman написав:что деньги не нужны?

Нужны, ще й як.
Ставки підвищено.
Фарс головний пилосмок в БС Неньки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
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