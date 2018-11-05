RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3239324032413242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:43

  clientage написав:А Скай, с Мигфином?

Бабай хоче зразу 200000, тоді 18,5% на рік і 0,7% від мінфіна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26097
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:40

бабаями дітей лякають
пора вирости із коротких штанців \\

:mrgreen:
:arrow:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:45

Відтік в банці
https://minfin.com.ua/ua/2018/11/06/35518891/
Чекаєм нових аХцій для імяреків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26097
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:35

Про сосну за 150000 щось прояснилось?
Скільки з неї буде кубів дров? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26097
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:05

Заканчивается депо немного больше фонда, хочу забрать все, подскажите как заказать наличку - звонить в отделения заказывать деньги (номера нет ихнего) или на горячую линию ? Сейчас есть лимиты на снятие ? Депо по окончании вроде на текущий счёт падают
ivandreygm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 14.06.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11

  ivandreygm написав:Заканчивается депо немного больше фонда, хочу забрать все, подскажите как заказать наличку - звонить в отделения заказывать деньги (номера нет ихнего) или на горячую линию ? Сейчас есть лимиты на снятие ? Депо по окончании вроде на текущий счёт падают

1. Замовляю по старинці, тушкою в відділеня і заявою.
2. Якщо тіло депо падає на поточний під депо (не путати з ощадним) то проблем зі зняттям не повинно бути. Там зняття без комісій.
3. Важливо відбитись від пропозиції переукласти депо, банка зараз пилососить гривну.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26097
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3239324032413242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AmberIT, Aps, liliya_logical, MASolomko, mksm, sauvignon, wig і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1354, 1355, 1356
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13552 2598951
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 16:47
ruvex
Альфа-Банк 1 ... 6343, 6344, 6345
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63447 7927121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 15:23
romanauscas
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15500 2209889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 14:37
omni

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13553)
06.11.2018 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.