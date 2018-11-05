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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:43

  clientage написав:А Скай, с Мигфином?

Бабай хоче зразу 200000, тоді 18,5% на рік і 0,7% від мінфіна.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:40

бабаями дітей лякають
пора вирости із коротких штанців \\

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:45

Відтік в банці
https://minfin.com.ua/ua/2018/11/06/35518891/
Чекаєм нових аХцій для імяреків.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:35

Про сосну за 150000 щось прояснилось?
Скільки з неї буде кубів дров? :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:05

Заканчивается депо немного больше фонда, хочу забрать все, подскажите как заказать наличку - звонить в отделения заказывать деньги (номера нет ихнего) или на горячую линию ? Сейчас есть лимиты на снятие ? Депо по окончании вроде на текущий счёт падают
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11

  ivandreygm написав:Заканчивается депо немного больше фонда, хочу забрать все, подскажите как заказать наличку - звонить в отделения заказывать деньги (номера нет ихнего) или на горячую линию ? Сейчас есть лимиты на снятие ? Депо по окончании вроде на текущий счёт падают

1. Замовляю по старинці, тушкою в відділеня і заявою.
2. Якщо тіло депо падає на поточний під депо (не путати з ощадним) то проблем зі зняттям не повинно бути. Там зняття без комісій.
3. Важливо відбитись від пропозиції переукласти депо, банка зараз пилососить гривну.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банкоматы работают на снятие с карт Форварда? Вроде есть какая-то блокировка от суммы снятия.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:56

Сага про 150 грн.

А от комсомольці з Універсалу повертають списану плату за річне обслуговування при закритті кредитного ліміту. Це вам не тутешній скунс, що вкрав по 150 грн. у клієнтів. Скунс, ти не хочеш реабілітуватися в очах громади перед смертю? :lol: І нарешті повернути мені 150 грн. 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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