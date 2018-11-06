Бабай хоче зразу 200000, тоді 18,5% на рік і 0,7% від мінфіна.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:43
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:40
бабаями дітей лякають
пора вирости із коротких штанців \\
+50грн !
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:45
Відтік в банці
Чекаєм нових аХцій для імяреків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:35
Про сосну за 150000 щось прояснилось?
Скільки з неї буде кубів дров?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:05
Заканчивается депо немного больше фонда, хочу забрать все, подскажите как заказать наличку - звонить в отделения заказывать деньги (номера нет ихнего) или на горячую линию ? Сейчас есть лимиты на снятие ? Депо по окончании вроде на текущий счёт падают
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11
1. Замовляю по старинці, тушкою в відділеня і заявою.
2. Якщо тіло депо падає на поточний під депо (не путати з ощадним) то проблем зі зняттям не повинно бути. Там зняття без комісій.
3. Важливо відбитись від пропозиції переукласти депо, банка зараз пилососить гривну.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Банкоматы работают на снятие с карт Форварда? Вроде есть какая-то блокировка от суммы снятия.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:56
Сага про 150 грн.
А от комсомольці з Універсалу повертають списану плату за річне обслуговування при закритті кредитного ліміту. Це вам не тутешній скунс, що вкрав по 150 грн. у клієнтів. Скунс, ти не хочеш реабілітуватися в очах громади перед смертю? І нарешті повернути мені 150 грн.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:31
А КОЗАЧЁК ТО РЯЖЕННЫЙ
Козак-характерник
имхо- посты Козака пятилетней давности разительно отличаются от теперешних и по смыслу и по орфографии
у Вас там шо Тімур і його команда?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:35
Козарлюга у ві Львові змінив імідж.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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