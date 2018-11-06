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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:57
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
не зовсім вірне твердження
депо-гроші із ощадного теж без коміса
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:14
Только мне изречение "Сосна каждому" звучит как "П..... каждому"? Причем полный
Кстати, со словом "каждому", мне кажется, более уместен винительный падеж, т.е. "сосну". Вот это был бы слоган!
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