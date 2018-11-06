RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3240324132423243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:57

  хуторянка написав:Козак-характерник :D
имхо- посты Козака пятилетней давности разительно отличаются от теперешних и по смыслу и по орфографии
у Вас там шо Тімур і його команда? :roll:

:P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25596
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:2. Якщо тіло депо падає на поточний під депо (не путати з ощадним) то проблем зі зняттям не повинно бути. Там зняття без комісій.


не зовсім вірне твердження

депо-гроші із ощадного теж без коміса
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:14

Только мне изречение "Сосна каждому" звучит как "П..... каждому"? Причем полный :-)
Кстати, со словом "каждому", мне кажется, более уместен винительный падеж, т.е. "сосну". Вот это был бы слоган! :-D
candidat
 
Повідомлень: 462
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:19

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:2. Якщо тіло депо падає на поточний під депо (не путати з ощадним) то проблем зі зняттям не повинно бути. Там зняття без комісій.


не зовсім вірне твердження

депо-гроші із ощадного теж без коміса

Де тарифи...?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26108
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:23

ПРоШУ ПАНА НА КОМПОСТЄР

Козак-характерник
та мне паралельно-чисто поржать.Просто банк УФС вспомнился и Ваши опусы :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Де тарифи...?

власний досвід...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де тарифи...?

власний досвід...

И сумма депозита до 25 тыс.
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 12.02.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3240324132423243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, casper12, kostya77, lubopytnaya, slasva, solomia, vitaliy1111, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1358, 1359, 1360
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13597 2603129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 22:17
lubopytnaya
Альфа-Банк 1 ... 6345, 6346, 6347
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63469 7928624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 22:07
apollo
БМ БАНК 1 ... 510, 511, 512
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5112 828278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 20:33
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13598)
06.11.2018 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.