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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:57
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
не зовсім вірне твердження
депо-гроші із ощадного теж без коміса
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:14
Только мне изречение "Сосна каждому" звучит как "П..... каждому"? Причем полный
Кстати, со словом "каждому", мне кажется, более уместен винительный падеж, т.е. "сосну". Вот это был бы слоган!
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:19
Де тарифи...?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:23
ПРоШУ ПАНА НА КОМПОСТЄР
Козак-характерник
та мне паралельно-чисто поржать.Просто банк УФС вспомнился и Ваши опусы
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
И сумма депозита до 25 тыс.
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:23
Зато тема неизменна: 150 грн. - огромная потеря для игрока в биток ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:32
Діло в принципі, а не в сумі. Є привід завжди пнути скунса. Вважаю, що це адекватна плата, за право іноді зайти на цю гілку і пнути скунса... Не хоче скунс, щоб його пінали, то нехай поверне 150 грн. Чому комсомольці з Універсалу повернули абонку тим, в кого ліміт забрали, а Фарс ні? Тепер нехай той скунс не ображається. Я заплатив 150 грн. за цю привілегію - зайти сюди і пнути скунса...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 07 лис, 2018 07:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
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