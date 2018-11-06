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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:44
Нужно будет заново регистрироваться в банкинге или для зарегистрированных ранее в старом банкинге - сразу вход по логину и паролю?
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Kevin
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:46
Все шаблоны у всех слетели и все нужно делать по новой? Почему при переходе на ваш факин поцессинг об этом не сообщалось? У меня там были уникальные шаблоны, чтобы их восстановить мне нужно теперь найти старые бумажки и ещё в них покопаться
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03
Kevin
Нужно будет заново зарегистрироваться.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:08
greenozon написав: Козак-характерник написав:
то нехай поверне 150 грн.
про що мова, КХ?
Скунс на початку війни обісрався...
І порізав всім ліміти на кредитках. Але абонку 150 грн. зняв. Одне слово, скунс. Повертати досі не хоче!
Ще й обізвав мене хамом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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