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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:44

  Support BForward написав:
  anikola13 написав:Support BForward
Завтра запрацює інтернет-банкінг 100%?

Так, завтра планується запуск Інтернет-банку.
Ще раз нагадуємо, що змінена процедура реєстрації в ІБ:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... str-FB.pdf
А також, просимо звернути увагу на зміни щодо переказу коштів за довільними реквізитами та сплати за користування кредитними коштами:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... ts/1-2.pdf


Нужно будет заново регистрироваться в банкинге или для зарегистрированных ранее в старом банкинге - сразу вход по логину и паролю?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:46

  Support BForward написав:
  anikola13 написав:Support BForward
Завтра запрацює інтернет-банкінг 100%?

Так, завтра планується запуск Інтернет-банку.
Ще раз нагадуємо, що змінена процедура реєстрації в ІБ:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... str-FB.pdf
А також, просимо звернути увагу на зміни щодо переказу коштів за довільними реквізитами та сплати за користування кредитними коштами:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... ts/1-2.pdf

Все шаблоны у всех слетели и все нужно делать по новой? Почему при переходе на ваш факин поцессинг об этом не сообщалось? У меня там были уникальные шаблоны, чтобы их восстановить мне нужно теперь найти старые бумажки и ещё в них покопаться
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03

Kevin
Нужно будет заново зарегистрироваться.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:то нехай поверне 150 грн.


про що мова, КХ?

Скунс на початку війни обісрався... :mrgreen: І порізав всім ліміти на кредитках. Але абонку 150 грн. зняв. Одне слово, скунс. Повертати досі не хоче! :P Ще й обізвав мене хамом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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