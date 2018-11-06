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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:07
сосну от фарсика
Оце так везіння! Вам погоджено ліміт по кредиту на суму 100000 грн та гарантований подарунок - новорічна сосна! Очікуйте дзвінка кредитного експерта!
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:11
Support BForward, киньте посилання на тарифи по ощадному?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:12
Берете 100000 повертаэте 150000.
Це не Вам повезло це банці повезло.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:14
Квесторе_поверніться
ЗДЕСЯ
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:29
Дякую
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:34
Знову Ви спіймані на недостовірній інфо
Як Фонд знімали без комісії з Ощадного?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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