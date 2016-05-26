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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:07

сосну от фарсика

Оце так везіння! Вам погоджено ліміт по кредиту на суму 100000 грн та гарантований подарунок - новорічна сосна! Очікуйте дзвінка кредитного експерта!
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:11

Support BForward, киньте посилання на тарифи по ощадному?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:12

  bbc_80 написав:Оце так везіння! Вам погоджено ліміт по кредиту на суму 100000 грн та гарантований подарунок - новорічна сосна! Очікуйте дзвінка кредитного експерта!

Берете 100000 повертаэте 150000.
Це не Вам повезло це банці повезло. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26124
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:14

Квесторе_поверніться

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, киньте посилання на тарифи по ощадному?
ЗДЕСЯ
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:29

  demichh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, киньте посилання на тарифи по ощадному?
ЗДЕСЯ

Дякую
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:34

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де тарифи...?

власний досвід...

Знову Ви спіймані на недостовірній інфо
http://www.forward-bank.com/deposits/do ... Oschad.pdf
Як Фонд знімали без комісії з Ощадного?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хочу снять в кассе 24к гривны с Депозитки. Киев, Ленинградка. Заказывать заранее нужно?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:45

  jay2004 написав:Хочу снять в кассе 24к гривны с Депозитки. Киев, Ленинградка. Заказывать заранее нужно?

Перезвоніть на 0800... і зніміть ліміти на зняття через касу ну і виясніть порядок замовлення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:47

А по депозитке разве поднимается кеш-лимит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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