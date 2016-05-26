Кеш 10000 в інших банкоматах в Україні в день не піднімається.
В касі і рідних банкоматах піднімається.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:55
Кеш 10000 в інших банкоматах в Україні в день не піднімається.
В касі і рідних банкоматах піднімається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
в котрій годині завтра (8.11.2018) можна відкривати в браузері абсолютно новий і свіжий ІБ Форварду? !
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Згідно правил дякують плюсом а не пустим дописом на форумі
захламляючи реально корисну інформацію!
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:45
Тоже интересует этот вопрос.
Но мысленно готов к классическому "ВНЕЗАПНОМУ разрыву ликвидности" и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:56
Мабуть завтра буде найбільше навантаження на сервер (-и) ІБ!
якщо вистоїть - честь і хвала.
Шкода, що старий ІБ канув в лету... хоть і дубовий був, і з своїми багами, але вже звикся і все робилось майже всліпу
очікую нового якісного ІБ, шановний представник банку!
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:06
greenozon, на предяву слід прореагувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:13
яку предяву хлопчик бабай і інші поганяла 1ого класу
я чітко написав що знімав великі гроші із рахунку (депо-гроші)
що тут НЕ ясно?
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15
Полегше. Фонд з ощадного без комісії яким макаром було знято?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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