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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:55

  Вкладчик1234 написав:А по депозитке разве поднимается кеш-лимит?

Кеш 10000 в інших банкоматах в Україні в день не піднімається.
В касі і рідних банкоматах піднімається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Так, завтра планується запуск Інтернет-банку.
Ще раз нагадуємо, що змінена процедура реєстрації в ІБ:


в котрій годині завтра (8.11.2018) можна відкривати в браузері абсолютно новий і свіжий ІБ Форварду? !
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Дякую


Згідно правил дякують плюсом а не пустим дописом на форумі
захламляючи реально корисну інформацію!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:45

  greenozon написав:
  Support BForward написав:Так, завтра планується запуск Інтернет-банку.
Ще раз нагадуємо, що змінена процедура реєстрації в ІБ:


в котрій годині завтра (8.11.2018) можна відкривати в браузері абсолютно новий і свіжий ІБ Форварду? !

Тоже интересует этот вопрос.
Но мысленно готов к классическому "ВНЕЗАПНОМУ разрыву ликвидности" и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:56

Мабуть завтра буде найбільше навантаження на сервер (-и) ІБ!
якщо вистоїть - честь і хвала.

Шкода, що старий ІБ канув в лету... хоть і дубовий був, і з своїми багами, але вже звикся і все робилось майже всліпу :)

очікую нового якісного ІБ, шановний представник банку!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:06

greenozon, на предяву слід прореагувати.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:13

яку предяву хлопчик бабай і інші поганяла 1ого класу

я чітко написав що знімав великі гроші із рахунку (депо-гроші)
що тут НЕ ясно?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15

  greenozon написав:яку предяву хлопчик бабай і інші поганяла 1ого класу

я чітко написав що знімав великі гроші із рахунку (депо-гроші)
що тут НЕ ясно?

Полегше. Фонд з ощадного без комісії яким макаром було знято?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:02

  greenozon написав:Мабуть завтра буде найбільше навантаження на сервер (-и) ІБ!
якщо вистоїть - честь і хвала.

А я затра даже и пробовать не буду :D
Подожду, пока все тут на кошках потренируются, а вечером приду на всё готовое, почитаю ваши комментарии и зарегистрируюсь с комфортом :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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