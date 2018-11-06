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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3243324432453246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:34

ivandreygm

внизу набір пдф-ок
:arrow:
http://www.forward-bank.com/deposits/sb ... _nyischet/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3370
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  #<1 ... 3243324432453246
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