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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3243324432453246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:34

ivandreygm

внизу набір пдф-ок
:arrow:
http://www.forward-bank.com/deposits/sb ... _nyischet/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:25

скунс и всё

Очередной раз скунс нае...обманул
Ну, вот к чему было обещать?
Даже рассылку не поленились сделать, что 08.11.2018 обновлённый иб начнёт работать.
И вот итог: прямо сейчас 08.11.2018, и прямо сейчас нет никакого иб вообще, ни обновлённого, ни старого, никакого вообще.
И это упрямые факты.
И эти упрямые факты говорят о том, что от обещаний слегка попахивает, как от настоящего скунса.
Нет? Может всё не так? Может не было таких обещаний? Может сейчас не 08.11.2018?
Зображення
Востаннє редагувалось deneg net в Чет 08 лис, 2018 00:37, всього редагувалось 1 раз.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

хуторянка написав:
  Stringer написав:
  Support BForward написав:[quote="4492174:anikola13"]Support BForward
Завтра запрацює інтернет-банкінг 100%?

Так, завтра планується запуск Інтернет-банку.
Ще раз нагадуємо, що змінена процедура реєстрації в ІБ:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... str-FB.pdf
А також, просимо звернути увагу на зміни щодо переказу коштів за довільними реквізитами та сплати за користування кредитними коштами:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... ts/1-2.pdf

Все шаблоны у всех слетели и все нужно делать по новой? Почему при переходе на ваш факин поцессинг об этом не сообщалось? У меня там были уникальные шаблоны, чтобы их восстановить мне нужно теперь найти старые бумажки и ещё в них покопаться

в авале была такая же лабадуда(правда "перебивать шаблоны"не пришлось т.к ввели 2гр за платёж :mrgreen: и были посланы)[/quote]Там шаблоны нормально переехали, да и сэп нынче бесплатный вновь
Chicheva
 
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