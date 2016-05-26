внизу набір пдф-ок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:34
ivandreygm
внизу набір пдф-ок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:25
скунс и всё
Очередной раз скунс нае...обманул
Ну, вот к чему было обещать?
Даже рассылку не поленились сделать, что 08.11.2018 обновлённый иб начнёт работать.
И вот итог: прямо сейчас 08.11.2018, и прямо сейчас нет никакого иб вообще, ни обновлённого, ни старого, никакого вообще.
И это упрямые факты.
И эти упрямые факты говорят о том, что от обещаний слегка попахивает, как от настоящего скунса.
Нет? Может всё не так? Может не было таких обещаний? Может сейчас не 08.11.2018?
Востаннє редагувалось deneg net в Чет 08 лис, 2018 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
в авале была такая же лабадуда(правда "перебивать шаблоны"не пришлось т.к ввели 2гр за платёж и были посланы)[/quote]Там шаблоны нормально переехали, да и сэп нынче бесплатный вновь
Додано: Чет 08 лис, 2018 06:09
Помните историю про Гая Юлия Цезаря и мартовские иды? В общем, "пришли, но не прошли"
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