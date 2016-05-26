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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

хуторянка написав:
  Stringer написав:
  Support BForward написав:[quote="4492174:anikola13"]Support BForward
Завтра запрацює інтернет-банкінг 100%?

Так, завтра планується запуск Інтернет-банку.
Ще раз нагадуємо, що змінена процедура реєстрації в ІБ:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... str-FB.pdf
А також, просимо звернути увагу на зміни щодо переказу коштів за довільними реквізитами та сплати за користування кредитними коштами:
http://www.forward-bank.com/remote/iban ... ts/1-2.pdf

Все шаблоны у всех слетели и все нужно делать по новой? Почему при переходе на ваш факин поцессинг об этом не сообщалось? У меня там были уникальные шаблоны, чтобы их восстановить мне нужно теперь найти старые бумажки и ещё в них покопаться

в авале была такая же лабадуда(правда "перебивать шаблоны"не пришлось т.к ввели 2гр за платёж :mrgreen: и были посланы)[/quote]Там шаблоны нормально переехали, да и сэп нынче бесплатный вновь
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 06:09

  deneg net написав:Очередной раз скунс нае...обманул
Ну, вот к чему было обещать?
Даже рассылку не поленились сделать, что 08.11.2018 обновлённый иб начнёт работать.
И вот итог: прямо сейчас 08.11.2018, и прямо сейчас нет никакого иб вообще, ни обновлённого, ни старого, никакого вообще.
И это упрямые факты.
И эти упрямые факты говорят о том, что от обещаний слегка попахивает, как от настоящего скунса.
Нет? Может всё не так? Может не было таких обещаний? Может сейчас не 08.11.2018?
Зображення

Помните историю про Гая Юлия Цезаря и мартовские иды? В общем, "пришли, но не прошли" :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:59

deneg net

недарма я задав оф.представнику уточнююче запитання,
ще мають час до 23:59


інакше репутація буде нижче плінтуса!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:38

  greenozon написав:deneg net

недарма я задав оф.представнику уточнююче запитання,
ще мають час до 23:59


інакше репутація буде нижче плінтуса!!!


Ну и мобильного приложения в App Store я как то не наблюдаю, они же еще и мобильный банкинг одновременно грозились запустить :D
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:46

Вся эта история с якобы новым иб - надувательство.
Если бы скунс реально хотел просто перейти на новую версию, то это можно сделать за одни сутки.
Заранее, без отключения старого иб, откатали бы в тестовом режиме новый, и все дела.
Тем более, что тех клиентов кот наплакал.
С помощью отключения клиентов от иб скунс спасет отток денег.
Уж очень всё это пахнет ВА. :|
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  deneg net написав:Уж очень всё это пахнет ВА.
Марш на ветку ВТБ , там тролли до 19-00 без перерыва на обед языком чешут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:інакше репутація буде нижче плінтуса!!!


нет и не было никогда никакой репутации. Все эти Киселевы и Кошеленко болтуны в энной степени.
У них еще в конце прошлого года почти весь It департамент уволился, а на новых денег нет.
Есть только себе :-)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:27

sens
завали хлебало, воняет, как от скунса
deneg net
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