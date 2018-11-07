Все шаблоны у всех слетели и все нужно делать по новой? Почему при переходе на ваш факин поцессинг об этом не сообщалось? У меня там были уникальные шаблоны, чтобы их восстановить мне нужно теперь найти старые бумажки и ещё в них покопаться
в авале была такая же лабадуда(правда "перебивать шаблоны"не пришлось т.к ввели 2гр за платёж и были посланы)[/quote]Там шаблоны нормально переехали, да и сэп нынче бесплатный вновь
deneg net написав:Очередной раз скунс нае...обманул Ну, вот к чему было обещать? Даже рассылку не поленились сделать, что 08.11.2018 обновлённый иб начнёт работать. И вот итог: прямо сейчас 08.11.2018, и прямо сейчас нет никакого иб вообще, ни обновлённого, ни старого, никакого вообще. И это упрямые факты. И эти упрямые факты говорят о том, что от обещаний слегка попахивает, как от настоящего скунса. Нет? Может всё не так? Может не было таких обещаний? Может сейчас не 08.11.2018?
Помните историю про Гая Юлия Цезаря и мартовские иды? В общем, "пришли, но не прошли"
Вся эта история с якобы новым иб - надувательство. Если бы скунс реально хотел просто перейти на новую версию, то это можно сделать за одни сутки. Заранее, без отключения старого иб, откатали бы в тестовом режиме новый, и все дела. Тем более, что тех клиентов кот наплакал. С помощью отключения клиентов от иб скунс спасет отток денег. Уж очень всё это пахнет ВА.
greenozon написав:інакше репутація буде нижче плінтуса!!!
нет и не было никогда никакой репутации. Все эти Киселевы и Кошеленко болтуны в энной степени. У них еще в конце прошлого года почти весь It департамент уволился, а на новых денег нет. Есть только себе
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!