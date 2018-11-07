Коллеги,
1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?
2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?
3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги,
1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?
2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?
3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 13:15
1) У меня блокировало 15 грн. (при снятии с Депозитки - за др. карты не знаю)
2) Через 1-2 (звонили из поддержки, говорили, что на след. день).
3)
Востаннє редагувалось octopus в Чет 08 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:18
Понятно, что без ИБ грустно
1. Но там у программеров явно запарка. После обращения на горячку мне звонила с извинениями девочка в 20:40(!) с рабочего телефона.
2. Мне одному пришла СМС, что по Депозитке продолжаются 16%?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:22
octopus
мне также пришла смс о 16% на депозитку.
Снимал 100 грн. с депозитки в банкомате аваля, заблокировало 15 грн., на следующий день 15 грн. вернулись (поверял в конце дня)
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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