Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52

Коллеги,

1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?

2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?

3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?

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