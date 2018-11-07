Коллеги,
1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?
2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?
3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги,
1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?
2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?
3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:15
1) У меня блокировало 15 грн. (при снятии с Депозитки - за др. карты не знаю)
2) Через 1-2 (звонили из поддержки, говорили, что на след. день).
3)
Востаннє редагувалось octopus в Чет 08 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:18
Понятно, что без ИБ грустно
1. Но там у программеров явно запарка. После обращения на горячку мне звонила с извинениями девочка в 20:40(!) с рабочего телефона.
2. Мне одному пришла СМС, что по Депозитке продолжаются 16%?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:22
octopus
мне также пришла смс о 16% на депозитку.
Снимал 100 грн. с депозитки в банкомате аваля, заблокировало 15 грн., на следующий день 15 грн. вернулись (поверял в конце дня)
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:29
Дельта-сценарий (медленно) или миха-платина-сценарий (быстро) ?
Я думаю, что вариант №2
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:36
Пришла смс и на сайте информация изменилась
З 03.10.2018 року по 30.11.2018 року за дебетними картками «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:42
Продовження акції по Депозитці....
приємно але несподівано
і не забуваємо про основну базову умову -
5.1. Організатор в Період проведення Акції збільшує розмір процентів, що
нараховуються на фактичний залишок коштів на Рахунку користувачів картки
«Депозитка», емітованої Організатором, до 16% річних від залишку коштів на Рахунку,
якщо залишок на Рахунку перевищує 1000,01 грн.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:50
С Т А Л О С Я
!!!!!!!!!!!
запрацював ІБ
Вітаємо у новому Інтернет банку Forward online! Будь ласка, для доступу до Вашого особистого кабінету пройдіть процедуру самореєстрації та встановіть новий логін та пароль. Якщо Ви вже є зареєстрованим користувачем, то скористайтеся формою для автентифікації. Go Forward!
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:54
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:02
как войти? У меня все тоже - просим выбачення...
|