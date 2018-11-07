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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3245324632473248>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги,
1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?
2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?
3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:15

  Алексей77 написав:Коллеги,
1. сейчас при снятии с карт форварда в банкомате блокируется 4,9% от суммы?
2. на следующий день сумма блокировки возвращаестя на эту же карту?
3. как узнать (где посмотреть), что блокировка возвращена?

1) У меня блокировало 15 грн. (при снятии с Депозитки - за др. карты не знаю)
2) Через 1-2 (звонили из поддержки, говорили, что на след. день).
3) Здесь
Востаннє редагувалось octopus в Чет 08 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:18

Понятно, что без ИБ грустно

1. Но там у программеров явно запарка. После обращения на горячку мне звонила с извинениями девочка в 20:40(!) с рабочего телефона.

2. Мне одному пришла СМС, что по Депозитке продолжаются 16%?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:22

octopus
мне также пришла смс о 16% на депозитку.
Снимал 100 грн. с депозитки в банкомате аваля, заблокировало 15 грн., на следующий день 15 грн. вернулись (поверял в конце дня)
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:29

Дельта-сценарий (медленно) или миха-платина-сценарий (быстро) ?
Я думаю, что вариант №2
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:36

  octopus написав:2. Мне одному пришла СМС, что по Депозитке продолжаются 16%?

Пришла смс и на сайте информация изменилась
З 03.10.2018 року по 30.11.2018 року за дебетними картками «Депозитка» проводиться нарахування відсотків на залишок коштів у розмірі 16 % річних.
Акція діє в період з 03.10.2018 р. по 30.11.2018 р. (включно)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:42

Продовження акції по Депозитці....
приємно але несподівано

і не забуваємо про основну базову умову -

5.1. Організатор в Період проведення Акції збільшує розмір процентів, що
нараховуються на фактичний залишок коштів на Рахунку користувачів картки
«Депозитка», емітованої Організатором, до 16% річних від залишку коштів на Рахунку,
якщо залишок на Рахунку перевищує 1000,01 грн.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:50

С Т А Л О С Я

!!!!!!!!!!!

запрацював ІБ


http://prntscr.com/lfva6c


:mrgreen:



Вітаємо у новому Інтернет банку Forward online! Будь ласка, для доступу до Вашого особистого кабінету пройдіть процедуру самореєстрації та встановіть новий логін та пароль. Якщо Ви вже є зареєстрованим користувачем, то скористайтеся формою для автентифікації. Go Forward!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:54

Для реєстрації в ІБ треба мати один із трьох варіантів

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+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:02

  greenozon написав:С Т А Л О С Я

!!!!!!!!!!!

запрацював ІБ


http://prntscr.com/lfva6c


:mrgreen:



Вітаємо у новому Інтернет банку Forward online! Будь ласка, для доступу до Вашого особистого кабінету пройдіть процедуру самореєстрації та встановіть новий логін та пароль. Якщо Ви вже є зареєстрованим користувачем, то скористайтеся формою для автентифікації. Go Forward!
как войти? У меня все тоже - просим выбачення...
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