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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32473248324932503251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

1. Support BForward, мне пришло уведомление о зачислении кешбека по Авторская карта Gold MAX.
Не пришел кешбек за все операции с датой валютування после смены процессинга (31.10-1.11). Дата операции 24.10.18-30.10.18.

Будет ли доначислен кешбек? Если да, то когда?

2. Подскажите, стоит ли делать на Депозитку манисенд (с TAS2U) или СЕП платеж (со своей карты Альфабанка)?
Не будет ли входящей комиссии в 1.5% (согласно п. 18 тарифов) ?
Или лучше в начале завести деньги на другую дебетовую карту, а потом перевести на Депозитку?

3. Не практикует ли банк начисление штрафов/овердрафтов по продуктам без кредитного лимита?
Т.е. допустим на карту зашел манисенд на карту Easypay (с датой проводки "в будущем") и сразу же деньги ушли на другую карту Форвард банка через интернет-банкинг (с датой проводки в этот же банковский день).
Востаннє редагувалось Sinica в Чет 08 лис, 2018 16:02, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:55

Перевод внутри банка

С карточного счета одного клиента, на текущий счет другого клиента, мелкая сумма перевелась мгновенно и без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

По номеру карти - зарегівся. Зробив перевід між текущим (під депо) на Депозитку. Все миттєво. Нарікань і багів - не виявив. ИБ став модерновий, сучасніший.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:59

Оф пред,

1) в ИБ в разных меню отображаются разные суммы остатков денег
Например, на Депозитке:
а) в меню КАРТЫ - 0 грн
б) Меню ПЕРЕКАЗЫ - остаток 15 грн (правильная сумма)
в) в меню РАХУНКИ - 15 грн (правильная сумма)
Деньги были зачислены СЕПом за неделю до перехода на новый ИБ

2) Также при создании платежа в разделе ПЕРЕКАЗЫ при переводе с Выручалки пишет доступно к переводу 0 грн. Разве не должен отображаться доступный кредитный лимит (не использованный на момент перевода)?

3) как в новом ИБ открыть депозит? ))
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:03

  Boundless написав:Lost
по номеру карты, у меня первоначально так же выдало ошибку - клиент не найден, проверьте поле день рождения

по номеру карты тоже самое :evil:

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Lost
 
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Разработка под Chrome. Firefox и Explorer - глючат.
Пополнить депозит возможности нет.
v-m-
 
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на планшете- жах!

мож на десктопе и модерново и сучасно
не знаю
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sinica написав:1. Support BForward, мне пришло уведомление о зачислении кешбека по Авторская карта Gold MAX.
Не пришел кешбек за все операции с датой валютування после смены процессинга (31.10-1.11). Дата операции 24.10.18-30.10.18.

Будет ли доначислен кешбек? Если да, то когда?

2. Подскажите, можно ли делать на Депозитку манисенд (с TAS2U) или СЕП платеж (от Альфы)?
Не будет ли входящей комиссии в 1.5% (согласно п. 18 тарифов) ?
Или лучше в начале завести деньги на другую дебетовую карту, а потом перевести на Депозитку?

Добрый день.
Напишите Ваши ФИО либо в ЛС, либо на abutenko@forward-bank.com, выясним ситуацию и дадим обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:11

На айфоне неюзабельно

Старый ИБ нормально на сафари айфона работал, новый не масштабируется(не флексибл), печаль. Может с выходом апликухи под ИОС это не будет проблемой, но когда это будет...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:22

  Lost написав:
  Boundless написав:Lost
по номеру карты, у меня первоначально так же выдало ошибку - клиент не найден, проверьте поле день рождения

по номеру карты тоже самое :evil:

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пустите меня в ИБ! :evil:
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