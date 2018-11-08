Додано: Чет 08 лис, 2018 15:51

1. Support BForward, мне пришло уведомление о зачислении кешбека по Авторская карта Gold MAX.

Не пришел кешбек за все операции с датой валютування после смены процессинга (31.10-1.11). Дата операции 24.10.18-30.10.18.



Будет ли доначислен кешбек? Если да, то когда?



2. Подскажите, стоит ли делать на Депозитку манисенд (с TAS2U) или СЕП платеж (со своей карты Альфабанка)?

Не будет ли входящей комиссии в 1.5% (согласно п. 18 тарифов) ?

Или лучше в начале завести деньги на другую дебетовую карту, а потом перевести на Депозитку?



3. Не практикует ли банк начисление штрафов/овердрафтов по продуктам без кредитного лимита?

Т.е. допустим на карту зашел манисенд на карту Easypay (с датой проводки "в будущем") и сразу же деньги ушли на другую карту Форвард банка через интернет-банкинг (с датой проводки в этот же банковский день).