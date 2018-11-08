1. Support BForward, мне пришло уведомление о зачислении кешбека по Авторская карта Gold MAX. Не пришел кешбек за все операции с датой валютування после смены процессинга (31.10-1.11). Дата операции 24.10.18-30.10.18.
Будет ли доначислен кешбек? Если да, то когда?
2. Подскажите, стоит ли делать на Депозитку манисенд (с TAS2U) или СЕП платеж (со своей карты Альфабанка)? Не будет ли входящей комиссии в 1.5% (согласно п. 18 тарифов) ? Или лучше в начале завести деньги на другую дебетовую карту, а потом перевести на Депозитку?
3. Не практикует ли банк начисление штрафов/овердрафтов по продуктам без кредитного лимита? Т.е. допустим на карту зашел манисенд на карту Easypay (с датой проводки "в будущем") и сразу же деньги ушли на другую карту Форвард банка через интернет-банкинг (с датой проводки в этот же банковский день).
Востаннє редагувалось Sinica в Чет 08 лис, 2018 16:02, всього редагувалось 7 разів.
1) в ИБ в разных меню отображаются разные суммы остатков денег Например, на Депозитке: а) в меню КАРТЫ - 0 грн б) Меню ПЕРЕКАЗЫ - остаток 15 грн (правильная сумма) в) в меню РАХУНКИ - 15 грн (правильная сумма) Деньги были зачислены СЕПом за неделю до перехода на новый ИБ
2) Также при создании платежа в разделе ПЕРЕКАЗЫ при переводе с Выручалки пишет доступно к переводу 0 грн. Разве не должен отображаться доступный кредитный лимит (не использованный на момент перевода)?
Sinica написав:1. Support BForward, мне пришло уведомление о зачислении кешбека по Авторская карта Gold MAX. Не пришел кешбек за все операции с датой валютування после смены процессинга (31.10-1.11). Дата операции 24.10.18-30.10.18.
Будет ли доначислен кешбек? Если да, то когда?
2. Подскажите, можно ли делать на Депозитку манисенд (с TAS2U) или СЕП платеж (от Альфы)? Не будет ли входящей комиссии в 1.5% (согласно п. 18 тарифов) ? Или лучше в начале завести деньги на другую дебетовую карту, а потом перевести на Депозитку?