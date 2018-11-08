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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3248324932503251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28

  Lost написав:пустите меня в ИБ! :evil:

И меня :D
Зарегался норм, а войти не дает после ввода 6 цифр в смс, якобы пароль неверный
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:34

  greenozon написав:
  Stringer написав:как войти? У меня все тоже - просим выбачення...



https://online.forward-bank.com/

ни по номеру счета, ни по номеру трех карт - користувача не знайдено
:evil:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:34

  Avatar написав:
  Lost написав:пустите меня в ИБ! :evil:

И меня :D
Зарегался норм, а войти не дает после ввода 6 цифр в смс, якобы пароль неверный


Похоже, не более 10 символов пароль. Попробуйте, мне помогло. Пройдите еще раз восстановление.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:37

  Lost написав:
  Lost написав:
  Boundless написав:Lost
по номеру карты, у меня первоначально так же выдало ошибку - клиент не найден, проверьте поле день рождения

по номеру карты тоже самое :evil:

Зображення

пустите меня в ИБ! :evil:

и меня!!!! :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:39

  unlock написав:
  Avatar написав:
  Lost написав:пустите меня в ИБ! :evil:

И меня :D
Зарегался норм, а войти не дает после ввода 6 цифр в смс, якобы пароль неверный


Похоже, не более 10 символов пароль. Попробуйте, мне помогло.

У меня пароль из 9 символов :)
Если б дело было в самом пароле, то уже б не пускало дальше (получение смс).
А так, получаю я эти 6 цифр, ввожу и "Неправильный пароль. Осталось 2 попытки" :(
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

на двух разных ИНН - всё прошло гладко: и регистрация, и переводы между своими счетами. Больше ничего не делал - не нужно. Браузер - Firefox.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:41

  Avatar написав:
  unlock написав:
  Avatar написав:И меня :D
Зарегался норм, а войти не дает после ввода 6 цифр в смс, якобы пароль неверный


Похоже, не более 10 символов пароль. Попробуйте, мне помогло.

У меня пароль из 9 символов :)
Если б дело было в самом пароле, то уже б не пускало дальше (получение смс).
А так, получаю я эти 6 цифр, ввожу и "Неправильный пароль. Осталось 2 попытки" :(

В том, то и дело, что меня тоже дальше пускало, а потом при вводе циферок говорило, что пароль неправильный.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:51

зарегистрировался по номеру счета (новому), по номеру карты - выдавало ошибку.
интернет банк пока нравится, НО НЕ НАШЕЛ КАК ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ.
подскажите как открыть, если кто пробовал
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:58

  v-m- написав:Разработка под Chrome. Firefox и Explorer - глючат.
Пополнить депозит возможности нет.

Chrome и Explorerс компа - никак. Зарегистрировалась с телефона. Вхожу, жутко неудобно. Войти с компа так и не получается.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мать вашу, ни по четырем картам, ни по двум счетам, ни в русской, ни в английской, ни в украинской версии, ни в хроме, ни в файрфоксе...
Че за беспредел :evil: :evil: :evil:
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