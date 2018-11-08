И меня
Зарегался норм, а войти не дает после ввода 6 цифр в смс, якобы пароль неверный
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:34
ни по номеру счета, ни по номеру трех карт - користувача не знайдено
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:34
Похоже, не более 10 символов пароль. Попробуйте, мне помогло. Пройдите еще раз восстановление.
panatar.com
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:37
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:39
У меня пароль из 9 символов
Если б дело было в самом пароле, то уже б не пускало дальше (получение смс).
А так, получаю я эти 6 цифр, ввожу и "Неправильный пароль. Осталось 2 попытки"
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
на двух разных ИНН - всё прошло гладко: и регистрация, и переводы между своими счетами. Больше ничего не делал - не нужно. Браузер - Firefox.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:41
В том, то и дело, что меня тоже дальше пускало, а потом при вводе циферок говорило, что пароль неправильный.
panatar.com
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:51
зарегистрировался по номеру счета (новому), по номеру карты - выдавало ошибку.
интернет банк пока нравится, НО НЕ НАШЕЛ КАК ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ.
подскажите как открыть, если кто пробовал
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:58
Chrome и Explorerс компа - никак. Зарегистрировалась с телефона. Вхожу, жутко неудобно. Войти с компа так и не получается.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мать вашу, ни по четырем картам, ни по двум счетам, ни в русской, ни в английской, ни в украинской версии, ни в хроме, ни в файрфоксе...
Че за беспредел
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