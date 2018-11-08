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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3249325032513252>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:59

Меня тоже не нашли...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:02

  Hella написав:Меня тоже не нашли...

Только послушных и воспитанных нашли :).
panatar.com
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Повідомлень: 2688
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:03

остатки в 1коп и 3 коп отображаются как 0,1грн и 0,3грн :mrgreen:
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Че-то мне этот банкинг Михалыча напомнил. Демо посмотрел :) Вечером буду пробовать региться.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:04

  vollena71 написав:остатки в 1коп и 3 коп отображаются как 0,1грн и 0,3грн :mrgreen:

Да там пока багов, как у Рябка блох.
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Повідомлень: 2688
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:08

  Lost написав:Зображення

а картинку с ошибкой не получается поймать, что-то типа indexOf null
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1542
З нами з: 18.09.13
Подякував: 327 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:10

  vollena71 написав:
  v-m- написав:Разработка под Chrome. Firefox и Explorer - глючат.
Пополнить депозит возможности нет.

Chrome и Explorerс компа - никак. Зарегистрировалась с телефона. Вхожу, жутко неудобно. Войти с компа так и не получается.

тоже только так (с телефона) смог зарегистрироваться и зайти! с компа НИКАК! :twisted: 4 браузера! Остатки с ботом не совпадают :(, жутко не удобно, особенно пароли вводить! неужто по человечески сделать нельзя было, посмотрите как в ТАС2u это реализовано!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:27

Форвардбанк,
Как отключить вход по СМС?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:36

  guntherhouse777 написав:Форвардбанк,
Как отключить вход по СМС?

можна? вроді ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:40

Как по мне - стало хуже.
Улучшений по функционалу - никаких. Про цвет пикселей я не говорю, ИБ должен простым и лаконичным, без свистоперделок.

Ухудшений - вижу как минимум 3:
1. Неотключаемый смс-конфирм для входа.
2. Пропали прошлые выписки после РД. И неизвестно - будут ли новые.
3. Пропала возможность подать заяву в саппорт для решения проблемы.

Короче - эта гора две недели рожала мышь
mustbe
 
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