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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:02
panatar.com
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:03
остатки в 1коп и 3 коп отображаются как 0,1грн и 0,3грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Че-то мне этот банкинг Михалыча напомнил. Демо посмотрел Вечером буду пробовать региться.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:04
Да там пока багов, как у Рябка блох.
panatar.com
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:08
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:10
тоже только так (с телефона) смог зарегистрироваться и зайти! с компа НИКАК! 4 браузера! Остатки с ботом не совпадают , жутко не удобно, особенно пароли вводить! неужто по человечески сделать нельзя было, посмотрите как в ТАС2u это реализовано!
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:36
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:40
Как по мне - стало хуже.
Улучшений по функционалу - никаких. Про цвет пикселей я не говорю, ИБ должен простым и лаконичным, без свистоперделок.
Ухудшений - вижу как минимум 3:
1. Неотключаемый смс-конфирм для входа.
2. Пропали прошлые выписки после РД. И неизвестно - будут ли новые.
3. Пропала возможность подать заяву в саппорт для решения проблемы.
Короче - эта гора две недели рожала мышь
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