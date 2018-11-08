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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Интернет Эксплорере, глючит много моментов - например выбор счетов из списков при внутренних переводах.
panatar.com
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:59
unlock
Пополнить депозит в ИБ не получается. Ну не хотите, то и не надо. Я один, а банков много...
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:03
Почему то не хотело переводить с Изи на Депозитку 24 т. за один раз, пришлось тремя траншами отправлять.
То ли какой то лимит зашит по сумме одного перевода, то ли баг.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:03
Зарегистрировалась и вошла без проблем.
Но это не ИБ, а позорище
И ради этого убогого примитивизма клиенты банка три недели не имели доступа к своим деньгам...
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:06
Хуже чем в Ощад банке?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:09
Я не являюсь клиентом этой Сберкассы, поэтому не знаю, какой у них ИБ
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:11
Около двадцати, зарегистрировался с первого раза.
Не забывайте спецсимвол в пароле.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31
скунс, это как называется? типа кинуть собакам кость? почему не работает иб? вам шо мало было времени перенести все логины, пароли, номера карт и т.д.?
это просто позор!!!
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38
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