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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3249325032513252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Интернет Эксплорере, глючит много моментов - например выбор счетов из списков при внутренних переводах.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:59

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Пополнить депозит в ИБ не получается. Ну не хотите, то и не надо. Я один, а банков много... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:03

Почему то не хотело переводить с Изи на Депозитку 24 т. за один раз, пришлось тремя траншами отправлять.
То ли какой то лимит зашит по сумме одного перевода, то ли баг.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:03

Зарегистрировалась и вошла без проблем.
Но это не ИБ, а позорище Зображення
И ради этого убогого примитивизма клиенты банка три недели не имели доступа к своим деньгам...
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:06

  lubopytnaya написав:Зарегистрировалась и вошла без проблем.
Но это не ИБ, а позорище Зображення
И ради этого убогого примитивизма клиенты банка три недели не имели доступа к своим деньгам...

Хуже чем в Ощад банке?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:09

  Ukrainian написав:Хуже чем в Ощад банке?

Я не являюсь клиентом этой Сберкассы, поэтому не знаю, какой у них ИБ
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:11

  unlock написав:Похоже, не более 10 символов пароль. Попробуйте, мне помогло. Пройдите еще раз восстановление.

Около двадцати, зарегистрировался с первого раза.
Не забывайте спецсимвол в пароле.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:31

скунс, это как называется? типа кинуть собакам кость? почему не работает иб? вам шо мало было времени перенести все логины, пароли, номера карт и т.д.?
это просто позор!!!
:evil: :evil: :evil:
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Хуже чем в Ощад банке?

Я не являюсь клиентом этой Сберкассы, поэтому не знаю, какой у них ИБ

Я знаю. ИМХО, хуже, чем в Ощадбанке. Впрочем, как и у других банках, с которыми имел дело. Действительно, ПОЗОРИЩЕ... Верните, как было! Может, еще не поздно?
darmet
 
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