И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:12
И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:29
Колишніх шаблонів в ІБ немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:34
panatar.com
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