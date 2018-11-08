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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:12

И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:29

Колишніх шаблонів в ІБ немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26141
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Колишніх шаблонів в ІБ немає?

Немає.
panatar.com
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Повідомлень: 2688
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
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