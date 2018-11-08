И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:12
И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:29
Колишніх шаблонів в ІБ немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:34
panatar.com
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:27
Проверяйте выписки. 24 октября сделал пополнение депозита с карты. 24 операция прошла, а скарты списалась 2 раза. Второй раз еще и 29 октября. Причем "мнимую" задолженность сняло 5.11 со сберегательного счета и погасило задолженность на карте.
В поддержку не дозвонился.
Оициальный представитель решай вопрос. Начудили.
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:29
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну а кому-нибудь удалось восстановить доступ/зарегиться в течение последнего получаса? Мне - нет, сервер банка недоступен.
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02
Пишите на abutenko@forward-bank.com. У меня была такая же ошибка (двойное списание с карты) - исправили.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:31
зареєструвався із 1го разу (по № договору)
було б добре входити без СМС, ну але що поробиш,
функціонал ІБ - базовий,
перекази ще не пробував.
що б хотілось - бачити % на залишок по картках і рахунках (чи я не знайшов?)
величезний плюс банку - дотримав СЛОВО (хоча і з другого разу)
ІДЕЯ -
шановний оф.представник,
1) можете озвучити, чи компанія, яка робила вам ІБ приймає скарги та пропозиції щодо нового ІБ?
якщо так - де і куди їх напрвляти.
2) чи є плани по покращенню функціоналу ІБ (наприклад депозитний модуль явно обрізаний)
Дякую вам.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
ИБ скорее всего делают в самом банке ребята с почившего Михи. Самое главное - нет пополнения и открытия депо. Нет Задать вопрос банку - супер отлично работало, решали все вопросы и ответы хранились. Так иб пока действительно голый. Нужно наполнять и допиливать. На планшете и телефоне все шустро и корректно. На компе после рега через приложение все работает в Хроме.
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
А чи планується прибрати комісію за зняття з карти в банкоматі форварда, яка блокується, а після проведення зняття по рахунку розблоковується? Дуже незручно, особливо на великих сумах. Потрібно закидувати суму з запасом і пам'ятати, скільки зараз на рахунку(залишок + комісія, яка в блоці).
panatar.com
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