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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:12

И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:29

Колишніх шаблонів в ІБ немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Колишніх шаблонів в ІБ немає?

Немає.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:27

Проверяйте выписки. 24 октября сделал пополнение депозита с карты. 24 операция прошла, а скарты списалась 2 раза. Второй раз еще и 29 октября. Причем "мнимую" задолженность сняло 5.11 со сберегательного счета и погасило задолженность на карте.
В поддержку не дозвонился.
Оициальный представитель решай вопрос. Начудили.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:29

  anikola13 написав:И это безобразие можно назвать интернет-банкингом???
И это 2 недели не могли запустить?
Депозиты не все.
Как открыть новыйдепо?

Похоже, для них: "новое - это хорошо испоганенное старое". :D
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну а кому-нибудь удалось восстановить доступ/зарегиться в течение последнего получаса? Мне - нет, сервер банка недоступен.
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02

  anikola13 написав:с карты списалось 2 раза.
Пишите на abutenko@forward-bank.com. У меня была такая же ошибка (двойное списание с карты) - исправили.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:31

зареєструвався із 1го разу (по № договору)
було б добре входити без СМС, ну але що поробиш,

функціонал ІБ - базовий,
перекази ще не пробував.
що б хотілось - бачити % на залишок по картках і рахунках (чи я не знайшов?)

величезний плюс банку - дотримав СЛОВО (хоча і з другого разу)

ІДЕЯ -
шановний оф.представник,
1) можете озвучити, чи компанія, яка робила вам ІБ приймає скарги та пропозиції щодо нового ІБ?
якщо так - де і куди їх напрвляти.
2) чи є плани по покращенню функціоналу ІБ (наприклад депозитний модуль явно обрізаний)

Дякую вам.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИБ скорее всего делают в самом банке ребята с почившего Михи. Самое главное - нет пополнения и открытия депо. Нет Задать вопрос банку - супер отлично работало, решали все вопросы и ответы хранились. Так иб пока действительно голый. Нужно наполнять и допиливать. На планшете и телефоне все шустро и корректно. На компе после рега через приложение все работает в Хроме.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

А чи планується прибрати комісію за зняття з карти в банкоматі форварда, яка блокується, а після проведення зняття по рахунку розблоковується? Дуже незручно, особливо на великих сумах. Потрібно закидувати суму з запасом і пам'ятати, скільки зараз на рахунку(залишок + комісія, яка в блоці).
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