не сами
там же написано юнити барс.
контора еще та
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:19
Барс
не сами
там же написано юнити барс.
контора еще та
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
ну так, навіть НБУ у них в клієнтах ходить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:04
Странно в ИБ есть только карты, а счетов нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:17
|