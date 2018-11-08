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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3251325232533254

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:19

Барс

не сами
там же написано юнити барс.
контора еще та
v57
 
Повідомлень: 1911
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Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  v57 написав:контора еще та


ну так, навіть НБУ у них в клієнтах ходить :)

http://prntscr.com/lg1jmi

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greenozon
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Повідомлень: 3395
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:04

Странно в ИБ есть только карты, а счетов нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13932
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Подякував: 1053 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:17

  BBC написав:Странно в ИБ есть только карты, а счетов нет.


У меня такая же ситуация.
Kevin
 
Повідомлень: 68
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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