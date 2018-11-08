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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  v57 написав:контора еще та


ну так, навіть НБУ у них в клієнтах ходить :)

http://prntscr.com/lg1jmi

http://unity-bars.com/%D0%BA%D0%BB%D1%9 ... %80%D0%B8/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 3401
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:04

Странно в ИБ есть только карты, а счетов нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:17

  BBC написав:Странно в ИБ есть только карты, а счетов нет.


У меня такая же ситуация.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:10

Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:34

Такая же проблема при регистрации в ИБ:
По номеру договора выдает:Ошибка Користувача не знайдено.
По номеру счета: Ошибка Клієнт з такими реєстраційними данними не знайдений.
Депозит открыл месяц назад, карточного счета нет, только текущий.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:43

  Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?

пробуйте с телефона, должно пройти.

PS: Банку большой минус! Ради этого гАвна вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) :!:
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! :twisted:
Lost
 
Повідомлень: 1221
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:54

  greenozon написав:зареєструвався із 1го разу (по № договору)
було б добре входити без СМС, ну але що поробиш,

функціонал ІБ - базовий,
перекази ще не пробував.
що б хотілось - бачити % на залишок по картках і рахунках (чи я не знайшов?)

величезний плюс банку - дотримав СЛОВО (хоча і з другого разу)

ІДЕЯ -
шановний оф.представник,
1) можете озвучити, чи компанія, яка робила вам ІБ приймає скарги та пропозиції щодо нового ІБ?
якщо так - де і куди їх напрвляти.
2) чи є плани по покращенню функціоналу ІБ (наприклад депозитний модуль явно обрізаний)

Дякую вам.



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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:00

  Lost написав:
  Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?

пробуйте с телефона, должно пройти.

PS: Банку большой минус! Ради этого гАвна вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) :!:
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! :twisted:

Та что то не может аппстор найти приложение этой вонюччки
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.
Mutabor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:20

Я просто в плеймаркете написал Форвардбанк. Скачал, установил
Прикольно в русскоязычной версии: У них "Перевод на вольные реквизиты"
guntherhouse777
 
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