Такая же проблема при регистрации в ИБ: По номеру договора выдает:Ошибка Користувача не знайдено. По номеру счета: Ошибка Клієнт з такими реєстраційними данними не знайдений. Депозит открыл месяц назад, карточного счета нет, только текущий.
Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого гАвна вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета!
greenozon написав:зареєструвався із 1го разу (по № договору) було б добре входити без СМС, ну але що поробиш,
функціонал ІБ - базовий, перекази ще не пробував. що б хотілось - бачити % на залишок по картках і рахунках (чи я не знайшов?)
величезний плюс банку - дотримав СЛОВО (хоча і з другого разу)
ІДЕЯ - шановний оф.представник, 1) можете озвучити, чи компанія, яка робила вам ІБ приймає скарги та пропозиції щодо нового ІБ? якщо так - де і куди їх напрвляти. 2) чи є плани по покращенню функціоналу ІБ (наприклад депозитний модуль явно обрізаний)
Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого гАвна вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета!
Та что то не может аппстор найти приложение этой вонюччки
Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.