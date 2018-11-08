Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?
пробуйте с телефона, должно пройти.
PS: Банку большой минус! Ради этого гАвна вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета!
Та что то не может аппстор найти приложение этой вонюччки
регистрировалась на телефоне на WEB версию через Chrome/
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Mutabor написав:Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.
Это для ведра. А для яблока ссылка из кюар кода вместо на аппстор ведет на сайт форвард банка. Типичная поделка юнитибарсов. Когда все красиво описано, а сделано кукиш.
Mutabor написав:Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.
Не ну на это у меня ума не хватило - пришлось на обычном ведре регистрировать... Ну это надо было додуматься до такого квеста, нет чтобы просто вставить ссылку, чтобы автоматом переходило на приложение в апсторе... кашель лаврова
Mutabor написав:Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.
Не ну на это у меня ума не хватило - пришлось на обычном ведре регистрировать... Ну это надо было додуматься до такого квеста, нет чтобы просто вставить ссылку, чтобы автоматом переходило на приложение в апсторе... кашель лаврова
Ну зная, что все не просто, после минут 15 я подумал, а что если пойти через жору? И таки да - получилось пройти
Мамочка боска... как работать с этим убожеством? Ну ведь нормальный был иб, ну какого хрена все поломали? Пароля на вход не было - теперь влепили. Пароли были 4 знака - теперь 8, и, пилять, на планшете после ввода каждой цифры регистр с цифрового на буквенный переключается принудительно. Какая падлa так сделала? Вы, барыги водочные, совсем охренели 16 раз по клаве стучать для каждого чиха? Ипануться Боюсь платёж делать...
Stringer написав:Мамочка боска... как работать с этим убожеством? Ну ведь нормальный был иб, ну какого хрена все поломали? Пароля на вход не было - теперь влепили. Пароли были 4 знака - теперь 8, и, пилять, на планшете после ввода каждой цифры регистр с цифрового на буквенный переключается принудительно. Какая падлa так сделала? Вы, барыги водочные, совсем охренели 16 раз по клаве стучать для каждого чиха? Ипануться Боюсь платёж делать...
Причем тут барс, пилили эти http://unity-bars.com/. Студенты из юнити! Сегодня краткий урок бесплатно! Чтобы контрол ввода цифр из смс на странице не переключался на мобильных устройствах на буквы, а принимал только цифры, нужно задавать контрол не так: <input name="focusedField" class="ng-pristine ng-valid ng-touched" maxlength="1" _ngcontent-c8="">, а так: <input type="number" name="focusedField" class="ng-pristine ng-valid ng-touched" maxlength="1" _ngcontent-c8="">
Востаннє редагувалось unlock в П'ят 09 лис, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Самки собак мерзопакостные Платежи между своими счётами не ходят - цветом детского поноса пишет, что какая то ошибка Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении в иб денег пилять нет, они сукa почему то заблоковни, платёж сделать нельзя.... Иди нах со своим новым иб