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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3253325432553256>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:32

  Stringer написав:
  Lost написав:
  Stringer написав:Support BForward что делать тем, кому ваш иб не даёт зарегистрироваться? Куда бежать, кому звонить?

пробуйте с телефона, должно пройти.

PS: Банку большой минус! Ради этого гАвна вместо старого ИБ мы ждали 16 дней (вдуматься только, пол месяца) :!:
В него перед релизом хоть кто то в банке заходил?!? Позор, и верните карточные и текущие счета! :twisted:

Та что то не может аппстор найти приложение этой вонюччки

регистрировалась на телефоне на WEB версию через Chrome/
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:32

Mutabor плюсище
и по пальчику без всяких смс можна :)
и экранчики акуратнее веб-а
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  v57 написав:и по пальчику без всяких смс можна


Круто же!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

ААА... убейтесь апстену ... что сотворили, твари :evil:
Верните взад нормальный иб, а этот засуньте вместе с планшетом тому, кто его заказал
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:40

  Mutabor написав:Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.

Это для ведра. А для яблока ссылка из кюар кода вместо на аппстор ведет на сайт форвард банка. Типичная поделка юнитибарсов. Когда все красиво описано, а сделано кукиш.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41

  Mutabor написав:Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.

Не ну на это у меня ума не хватило - пришлось на обычном ведре регистрировать...
Ну это надо было додуматься до такого квеста, нет чтобы просто вставить ссылку, чтобы автоматом переходило на приложение в апсторе... кашель лаврова
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:44

  Stringer написав:
  Mutabor написав:Кликните на экран компа ссылку-код, который внизу при заходе в ИБ (Типа Андроид или Яблоко) Выскочит квадратный код. Запустите на телефоне или планшете сканер кодов (если нет - можно любой практически скачать в магазине). Далее сканируйте этот код телефоном. Откроется ссылка в магазине на программу. Скачайте, установите, пройдите регистрацию. После этого сможете заходить с любого устройства.

Не ну на это у меня ума не хватило - пришлось на обычном ведре регистрировать...
Ну это надо было додуматься до такого квеста, нет чтобы просто вставить ссылку, чтобы автоматом переходило на приложение в апсторе... кашель лаврова


:D Ну зная, что все не просто, после минут 15 я подумал, а что если пойти через жору? И таки да - получилось пройти
Mutabor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мамочка боска... как работать с этим убожеством?
Ну ведь нормальный был иб, ну какого хрена все поломали?
Пароля на вход не было - теперь влепили.
Пароли были 4 знака - теперь 8, и, пилять, на планшете после ввода каждой цифры регистр с цифрового на буквенный переключается принудительно. Какая падлa так сделала? :evil:
Вы, барыги водочные, совсем охренели 16 раз по клаве стучать для каждого чиха? Ипануться
Боюсь платёж делать...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:54

  Stringer написав:Мамочка боска... как работать с этим убожеством?
Ну ведь нормальный был иб, ну какого хрена все поломали?
Пароля на вход не было - теперь влепили.
Пароли были 4 знака - теперь 8, и, пилять, на планшете после ввода каждой цифры регистр с цифрового на буквенный переключается принудительно. Какая падлa так сделала? :evil:
Вы, барыги водочные, совсем охренели 16 раз по клаве стучать для каждого чиха? Ипануться
Боюсь платёж делать...

Причем тут барс, пилили эти http://unity-bars.com/. Студенты из юнити! Сегодня краткий урок бесплатно! Чтобы контрол ввода цифр из смс на странице не переключался на мобильных устройствах на буквы, а принимал только цифры, нужно задавать контрол не так: <input name="focusedField" class="ng-pristine ng-valid ng-touched" maxlength="1" _ngcontent-c8="">, а так: <input type="number" name="focusedField" class="ng-pristine ng-valid ng-touched" maxlength="1" _ngcontent-c8="">
Востаннє редагувалось unlock в П'ят 09 лис, 2018 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Самки собак мерзопакостные :evil:
Платежи между своими счётами не ходят - цветом детского поноса пишет, что какая то ошибка
Пополнил депозитку п2п - пришла смска о пополнении в иб денег пилять нет, они сукa почему то заблоковни, платёж сделать нельзя....
Иди нах со своим новым иб
Stringer
 
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