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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3253325432553256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне сделали серьезное замечание по поводу моей агрессии. Постараюсь изложить все спокойно.
Чего добились разработчики нового иб, две недели изо всех сил его ухудшая:
1. Написали приложение для яблока, которого нет, ссылка ведёт на сайт скунса
2. Ввели принудительный спецсимвол в пароле
3. Неотключаемый смс на вход
4. Вместо 4 символов в паролях ухудшили до 6
5. Внедрили принудительное переключение регистра из цифрового в буквенный при вводе паролей, чем довели до 12 число нажатий на клаве, тоесть увеличили в ТРИ раза, как при входе, так и при каждом платеже
6. Утратили все шаблоны всех клиентов
7. Добились высвечивания постоянной ошибки, при платежах межу своими счётами, платежы по реквизитам пока осуществляются
8. При п2п переводе денег на карту отпилили мгновенное увеличение авторизационного остатка. Деньги на карте становятся недоступными - заблокироваными.
Какие улучшения я упустил?
Stringer
 
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