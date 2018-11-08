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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3254325532563257>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне сделали серьезное замечание по поводу моей агрессии. Постараюсь изложить все спокойно.
Чего добились разработчики нового иб, две недели изо всех сил его ухудшая:
1. Написали приложение для яблока, которого нет, ссылка ведёт на сайт скунса
2. Ввели принудительный спецсимвол в пароле
3. Неотключаемый смс на вход
4. Вместо 4 символов в паролях ухудшили до 6
5. Внедрили принудительное переключение регистра из цифрового в буквенный при вводе паролей, чем довели до 12 число нажатий на клаве, тоесть увеличили в ТРИ раза, как при входе, так и при каждом платеже
6. Утратили все шаблоны всех клиентов
7. Добились высвечивания постоянной ошибки, при платежах межу своими счётами, платежы по реквизитам пока осуществляются
8. При п2п переводе денег на карту отпилили мгновенное увеличение авторизационного остатка. Деньги на карте становятся недоступными - заблокироваными.
Какие улучшения я упустил?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

а у всіх в моб.застосунку не працюють виписки по рахунках/картах?
у мене постійно з'являється повідомлення, шо "сталась помилка - спробуйте пізніше"
YaVI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:38

YaVI

Не працює. Але на мило відправляє.
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:41

  Stringer написав:Мне сделали серьезное замечание по поводу моей агрессии. Постараюсь изложить все спокойно.
Чего добились разработчики нового иб, две недели изо всех сил его ухудшая:
1. Написали приложение для яблока, которого нет, ссылка ведёт на сайт скунса
2. Ввели принудительный спецсимвол в пароле
3. Неотключаемый смс на вход
4. Вместо 4 символов в паролях ухудшили до 6
5. Внедрили принудительное переключение регистра из цифрового в буквенный при вводе паролей, чем довели до 12 число нажатий на клаве, тоесть увеличили в ТРИ раза, как при входе, так и при каждом платеже
6. Утратили все шаблоны всех клиентов
7. Добились высвечивания постоянной ошибки, при платежах межу своими счётами, платежы по реквизитам пока осуществляются
8. При п2п переводе денег на карту отпилили мгновенное увеличение авторизационного остатка. Деньги на карте становятся недоступными - заблокироваными.
Какие улучшения я упустил?

Спасибі за інфо.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:42

  Viz написав:YaVI

Не працює. Але на мило відправляє.

Ага, я думал это только у меня на планшете не открывается, что нет какой то проги...
9. Удалили выписки по картам и счетам
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня вебка сегодня перестала работать (хром)
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

TypeError: cannot read property 'indexOf' of null
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:01

  Stringer написав:
  Viz написав:YaVI

Не працює. Але на мило відправляє.

Ага, я думал это только у меня на планшете не открывается, что нет какой то проги...
9. Удалили выписки по картам и счетам

Выписки работают - генерируется пдф, открывается в адобридере.
И есть плюс - теперь доступна выписка по текущему/сберсчету. Раньше она отсутствовала как класс.
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unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:12

  unlock написав:
  Stringer написав:
  Viz написав:YaVI

Не працює. Але на мило відправляє.

Ага, я думал это только у меня на планшете не открывается, что нет какой то проги...
9. Удалили выписки по картам и счетам

Выписки работают - генерируется пдф, открывается в адобридере.
И есть плюс - теперь доступна выписка по текущему/сберсчету. Раньше она отсутствовала как класс.

Понял, вычеркиваем
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:25

  Stringer написав:Какие улучшения я упустил?

НеВозможность работы с депозитами: открытие, пополнение
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