Мне сделали серьезное замечание по поводу моей агрессии. Постараюсь изложить все спокойно. Чего добились разработчики нового иб, две недели изо всех сил его ухудшая: 1. Написали приложение для яблока, которого нет, ссылка ведёт на сайт скунса 2. Ввели принудительный спецсимвол в пароле 3. Неотключаемый смс на вход 4. Вместо 4 символов в паролях ухудшили до 6 5. Внедрили принудительное переключение регистра из цифрового в буквенный при вводе паролей, чем довели до 12 число нажатий на клаве, тоесть увеличили в ТРИ раза, как при входе, так и при каждом платеже 6. Утратили все шаблоны всех клиентов 7. Добились высвечивания постоянной ошибки, при платежах межу своими счётами, платежы по реквизитам пока осуществляются 8. При п2п переводе денег на карту отпилили мгновенное увеличение авторизационного остатка. Деньги на карте становятся недоступными - заблокироваными. Какие улучшения я упустил?
Stringer написав:Мне сделали серьезное замечание по поводу моей агрессии. Постараюсь изложить все спокойно. Чего добились разработчики нового иб, две недели изо всех сил его ухудшая: 1. Написали приложение для яблока, которого нет, ссылка ведёт на сайт скунса 2. Ввели принудительный спецсимвол в пароле 3. Неотключаемый смс на вход 4. Вместо 4 символов в паролях ухудшили до 6 5. Внедрили принудительное переключение регистра из цифрового в буквенный при вводе паролей, чем довели до 12 число нажатий на клаве, тоесть увеличили в ТРИ раза, как при входе, так и при каждом платеже 6. Утратили все шаблоны всех клиентов 7. Добились высвечивания постоянной ошибки, при платежах межу своими счётами, платежы по реквизитам пока осуществляются 8. При п2п переводе денег на карту отпилили мгновенное увеличение авторизационного остатка. Деньги на карте становятся недоступными - заблокироваными. Какие улучшения я упустил?
Спасибі за інфо.
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