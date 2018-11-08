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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:26
unlock написав:
Выписки работают - генерируется пдф, открывается в адобридере.
В Андроїді чи яблуко?
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Viz
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:30
v-m- написав: Stringer написав:
Какие улучшения я упустил?
НеВозможность работы с депозитами: открытие
, пополнение
Это, скорее, плюс. Не вляпаетесь в "повидло"...
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darmet
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:59
Viz написав: unlock написав:
Выписки работают - генерируется пдф, открывается в адобридере.
В Андроїді чи яблуко?
Вэб версия. Андроида у меня нет, а яблочной версии приложения не существует пока.
panatar.com
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unlock
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05
unlock
Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
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Viz
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