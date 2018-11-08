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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3254325532563257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 406
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
78
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 406
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:26

  unlock написав:Выписки работают - генерируется пдф, открывается в адобридере.


В Андроїді чи яблуко?
Viz
 
Повідомлень: 840
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:30

  v-m- написав:
  Stringer написав:Какие улучшения я упустил?

НеВозможность работы с депозитами: открытие, пополнение

Это, скорее, плюс. Не вляпаетесь в "повидло"... :wink:
darmet
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 29.03.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:59

  Viz написав:
  unlock написав:Выписки работают - генерируется пдф, открывается в адобридере.


В Андроїді чи яблуко?

Вэб версия. Андроида у меня нет, а яблочной версии приложения не существует пока.
panatar.com
unlock
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Повідомлень: 2693
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 422 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05

unlock

Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
Viz
 
Повідомлень: 840
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3254325532563257
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