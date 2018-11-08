unlock
Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05
unlock
Ясно, просто YaVi питав про мобільний застосунок, а там принаймні у мене, в Андроїді виписка таки не формується а можливо лише відправка на мило. У вебі так, можна... було вчора, бо сьогодні жоден браузер веб версію в мене не відкриває.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:18
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:07
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, lel, liliya_logical, lwa, TASCOMBANK, varlo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|